Justified Innenleben

Raylan und Tim begleiten die schwangere Gefangene Jamie Berglund zum Arzt. Doch die Untersuchung ist nur ein Ablenkungsmanöver, um Jamie zu befreien. Die beiden machen sich auf die Suche nach der jungen Frau. Dabei erfahren sie, dass Jamie von einem Gefängniswerter schwanger ist. Und Mags nimmt die kleine Loretta bei sich auf. Dass ihr Vater tot ist, verheimlicht sie ihr.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)