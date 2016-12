Hot In Cleveland Mord in bester Gesellschaft

Eigentlich wollten die Freundinnen für ein Wochenende in einer Hütte im Wald bei einem Meditationskurs vom hektischen Alltag abschalten. Als Joy jedoch zufällig Zeugin mysteriöser Vorgänge wird, ist es mit der Ruhe schnell vorbei. Angeblich will sie gesehen haben, wie der Kursleiter einen Mord begeht. Während Joy felsenfest von dem überzeugt ist, was sie gesehen hat, haben die anderen ihre Zweifel. Indes bekommt Melanie das Heilfasten nicht. Durch den Hunger hat sie die verrücktesten Halluzinationen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)