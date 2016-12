Wickie und die starken Männer 3D Der Krake

Halvar will unbedingt genauso große Perlen besitzen, wie jene, die er auf einem Marktplatz gesehen hat. Diese gibt es zuhauf - allerdings an einer Stelle, die von einem gefährlichen Kraken bewacht wird. Dort angekommen, funkeln den Wikingern die Perlen entgegen und Gorm taucht hinab, um eine große Muschel zu bergen. Der Krake macht ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung und zieht sich mit der Muschel in seine Höhle zurück. Halvar denkt deswegen aber noch lange nicht ans Aufgeben.