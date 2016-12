Disney Die Garde der Löwen Makku, der neue Anführer

Das bösartige Krokodil Makku strebt nach Höherem. Von Ehrgeiz und Machthunger getrieben, will es sich an die Spitze seines Rudels stellen und fordert den gegenwärtigen Anführer zu einem Kräftemessen heraus. Als Makku diesen Wettkampf tatsächlich gewinnt, ist der Frieden im geweihten Land bedroht und Kion zum Handeln gezwungen. Umringt von seiner 'Garde der Löwen' stellt Kion Makku zur Rede.



