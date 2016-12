Ziemlich beste Freunde ("Intouchables") Der weltweite Publikumserfolg aus Frankreich

Ohne Kitsch und falsches Pathos, dafür mit viel Humor und spritzigen Dialogen schufen die Filmemacher eine flotte, lebensbejahende Komödie, die mit ernsthaften Untertönen auch nachdenklich stimmt. Zum Riesenerfolg des Streifenn trugen vor allem die beiden Hauptdarsteller bei: Schauspielstar François Cluzet ("Kleine wahre Lügen") in der Rolle des verbitterten Philippe, der durch einen Gleitschirmunfall vom Kopf abwärts gelähmt ist und nach einem neuen Pfleger sucht. Omar Sy (zuletzt mit "Monsieur Chocolat" in unseren Kinos) war die Idealbesetzung für Driss, dem unangepassten Kleinkriminellen aus der Banlieue, der Phillipe frech und unbekümmert entgegentritt und damit genau der Richtige für den Pflegejob ist.

Inhalt

Der wohlhabende Philippe ist seit einem Sportunfall vom Kopf abwärts gelähmt. Auf der Suche nach einem Pfleger, entscheidet er sich für den frisch aus der Haft entlassenen, jungen Driss. Dieser wollte sich bei der Bewerbung zwar nur den erforderten Stempel für das Arbeitsamt abholen, nimmt die Stelle aber an. Der Background der beiden könnte nicht gegensätzlicher sein: Einerseits die luxuriöse Pariser Stadtwohnung mit Bediensteten, andererseits das harte Leben arbeitsloser Zuwanderer in der Vorstadt. Driss' lässige, unvoreingenommene Art frischt Philippes Alltag auf und ist der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft.



In Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung