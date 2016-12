House of Cards Bauernopfer

Die Parteiführung der Demokraten will Dean Austen, den Senator von Ohio, als Vizepräsidentschaftskandidaten. Doch Frank Underwood hat andere Pläne und fädelt eine raffinierte Intrige ein. Der republikanische Herausforderer Will Conway versucht unterdessen, den Schriftsteller Tom Yates auf seine Seite zu ziehen. Tom soll seinen Roman, der auch viele brisante Informationen über die Underwoods enthält, noch vor den Wahlen veröffentlichen.

