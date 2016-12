Da capo : Diesmal begibt sich der Dokumentarfilmer Michael Reisecker in den salzburgerischen Pinzgau. Inmitten des verschneiten Alpenlandes hält er Ausschau nach den kleinen aber feinen Geschichten der einfachen Leute, die oft spannender und größer sind, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Über den Dächern von Zell am See trifft Reisecker, von Schneewolken umhüllt, auf Fritz, der neben seiner Holzknecht-Vergangenheit und Bierkrug-Sammlung noch eine ganz andere Besonderheit aufweist, die ihn rund um die Welt bringt und mit der er so manche Frau beglücken könnte.