Mistresses Der Schuhtick

Savi verbringt viel Zeit mit Zack und hat Dom noch nichts von ihren Treffen verraten. Deshalb macht sich Jess Sorgen um ihre Schwester. Sie befürchtet, dass Savi ihre Beziehung durch Lügen erneut gefährdet, so wie damals bei Harry. Inzwischen versucht Dom die Konsequenzen des Beziehungsoutings in der Kanzlei unter Kontrolle zu halten. Und Karen gefällt es weiterhin, mit ihren falschen Identitäten in Bars Männerbekanntschaften zu machen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)