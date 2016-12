Shameless Kahlschlag

In einem Supermarkt wird eine Stelle als Kassiererin frei. Fiona bewirbt sich dafür, dann macht ihr jedoch der Manager ein unmoralisches Angebot. Und Frank wird von Sheila damit beauftragt, Hymie zum Impfen zu bringen. Er nimmt sich dessen an, befolgt jedoch nicht ganz Sheilas Auftrag. Inzwischen ist eine neue Nachbarin in der Siedlung eingezogen. Es handelt sich dabei um eine Lehrerin, die angeblich pädophile Neigungen hat.