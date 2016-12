Dawson's Creek Abbys Vermächtnis

Obwohl eigentlich niemand so recht um Abby trauert, bringt ihr Tod doch einiges in Bewegung. Andy, die die Trauerrede halten soll, ist ziemlich verzweifelt. Sie weiß nicht, wie sie für einen so üblen Menschen gute Worte finden soll. Auch Jen hält am Grab eine Rede, die allerdings vor Blasphemie strotzt. Ihre Großmutter fühlt sich deswegen persönlich angegriffen. Wütend setzt sie Jen vor die Tür.