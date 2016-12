Wickie und die starken Männer 3D Prinzessin Badoura

Die Wikinger stoßen in der Wüste auf ein Mädchen, das auf der Flucht vor Banditen ist. Diese stellen sich später als die Gouvernante des Mädchens und als deren Wachen heraus. Das Mädchen, eine echte Prinzessin, ist mittlerweile längst über alle Berge. Auf dem Kamel, das sie den Wikingern gestohlen hat und auf dem sie tief in die Wüste flieht, befindet sich auch Wickie. Und der hat keine große Lust darauf, in den Sandsturm zu geraten, der auf die beiden zukommt.