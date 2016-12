Die Helden der Stadt Die Müll Party

In der Stadt stapelt sich der Müll. Langsam wird es ziemlich gefährlich, sich im Freien aufzuhalten. Tracy rutscht an einer Ölspur aus, während Rudi im Kanal stecken bleibt. Zum Glück hat der Bürgermeister eine geniale Idee. Um die Stadt wieder sauber zu bekommen, will er eine Müll-Party veranstalten, bei der alle mitanpacken sollen. Gesagt, getan! Dem nicht genug, kommt Hilfe von unerwarteter Seite.