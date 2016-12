Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Zickenkrieg

Die Spielerfrauen bekriegen sich und Dani soll herausfinden, wo das Problem liegt. Schnell entdeckt sie, dass eine der Frauen ein unbändiges Verlangen hat, Ladendiebstähle zu begehen. Dani will mit der Patientin den Grund dafür herausfinden. Und T.K. macht wieder einmal Schwierigkeiten. Er fühlt sich von den Fans schlecht behandelt und will, dass die Pressesprecherin das wieder in Ordnung bringt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)