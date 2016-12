Tatsächlich ... Liebe ("Love Actually") Charmante Weihnachtskomödie

Im vorweihnachtlichen London herrscht unter zehn seiner Einwohner ein wahres Beziehungschaos: Mia verdreht ihrem verheirateten Chef den Kopf, die schüchterne Sarah verliebt sich in ihren Kollegen und der Premierminister (Hugh Grant) hegt zarte Gefühle für seine Assistentin. Hörfilm!.

Regisseur Richard Curtis (1956 in Neuseeland geboren) fährt in seinem vorweihnachtlichen Liebeskarussell sämtliche Geschütze des kitschig schönen Romantikfilms auf. In seiner Hymne an die Liebe darf's abwechselnd lustig und herzzerreißend traurig zugehen. Curtis, der sich bis dahin durch seine spritzigen Drehbücher für die Brit-Komödien "Notting Hill", "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" und "Bridget Jones" auszeichnete, scharte eine Riege hochkarätiger Schauspieler um sich, die sich wohlgelaunt dem bunten Liebesreigen hingibt.

Who's Who der europäischen Schauspiel-Prominenz Der Lieblingsschauspieler des Regisseurs, Hugh Grant (derzeit mit der Komödie "Florence Foster Jenkins" in unseren Kinos), darf diesmal als britischer Premierminister das machen, was er am besten kann: Mit seinem unverschämten Grinsen und selbstironischen Humor Frauenherzen zum Schmelzen bringen. Seine Schwester Karen, gespielt von der unvergleichlichen Emma Thompson ("Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer"), macht eine Ehekrise durch: Ihr Gemahl Harry (dargestellt von dem tragischerweise im Jänner 2016 verstorbenen Alan Rickman) vertieft gerade die Beziehung zu seiner aufreizenden Mitarbeiterin Heike Makatsch. Mr. Darcy höchstpersönlich alias Colin Firth ("Stolz und Vorurteil", "Bridget Jones") wirft ein Auge auf sein portugiesisches Dienstmädchen während Liam Neeson ("96 Hours- Taken") mit dem Tod seiner Lebensgefährtin fertig werden muss.

Piratenbraut Keira Knightley sorgt für Liebeskummer beim besten Freund ihres Mannes und die graue Büromaus Laura Linney ("Kinsey") scheut sich vor der Liebe. Ach ja, Rowan Atkinson (Bild) gibt eine köstliche Darstellung als übereifriger Geschenkeverpacker mit Hang zu barocken Verzierungen.

Inhalt Im vorweihnachtlichen London liegt außer dem Duft von Zimt und Bratäpfeln noch etwas anderes, etwas ganz Besonderes in der Luft: Es ist wohl die Liebe, die den Menschen zu dieser Jahreszeit mehr denn je zu Kopfe steigt. Ob alternder Rockstar, frisch gebackener Premier oder Schulbub, sie alle suchen und finden auf mitunter sehr verschlungenen Pfaden dieses einzigartige Gefühl, das Augen funkeln, Wangen erröten und Herzen höher schlagen lässt.

DARSTELLER Hugh Grant (Premierminister)

Chiwetel Ejiofor (Peter)

Keira Knightley (Juliet)

Laura Linney (Sarah)

Liam Neeson (Daniel)

Colin Firth (Jamie)

Emma Thompson (Karen)

Andrew Lincoln (Mark)

Kris Marshall (Colin)

Heike Makatsch (Mia)

Alan Rickman (Harry)

REGIE Richard Curtis

Drehbuch: Richard Curtis

Kamera: Michael Coulter

Musik: Craig Armstrong

Hören statt Sehen Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?

(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)