Limitless Brian gegen Brian

Brian überredet den unbedarften Bruder eines Terroristen, dem FBI zu helfen, einen Anschlag in New York zu verhindern....

Inhalt - 'Brian gegen Brian', I/5

Brian ist in der Zwickmühle: Soll er Rebecca von der Verbindung ihres Vaters zum FBI erzählen? In der Zwischenzeit bekommt Brian es mit einem neuen Fall zu tun. Das FBI nimmt bei einem vermeintlichen Drogendeal den jungen Chris fest. Chris soll das FBI zu seinem Bruder Sam führen. Sam wurde von einer Terrorgruppe rekrutiert und soll eine 'schmutzige' nukleare Bombe in New York hochgehen lassen.



DARSTELLER

Jake McDorman (Brian Finch)

Jennifer Carpenter (Special Agent Rebecca Harris)

Hill Harper (Special Agent Spelman Boyle)

Mary Elizabeth Mastrantonio (Special Agent Nasreen Pouran)

REGIE

Joshua Butler