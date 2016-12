Malcolm mittendrin Das neue Familienmitglied

Lois will Hal eine Geburtstagsüberraschung bereiten und lässt Francis einfliegen. Dieser wartet seinerseits mit einer noch größeren Überraschung auf: Er kommt in Begleitung seiner frisch gebackenen Ehefrau Piama. Lois ist vollkommen außer sich. Bald streitet jeder mit jedem. Malcolm, Reese und Dewey sind genervt und nehmen Reißaus. Mit Hals Kreditkarte im Gepäck nisten sie sich in einem Nobelhotel ein.