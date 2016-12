K 3 Karate-K3

Gemeinsam mit X wollen die K3 Girls Japan unsicher machen. Doch aus dem entspannten Besuch in Tokio wird wohl nichts. Als Kate, Kim und Kylie nach der Ankunft feststellen, dass ihr Leibwächter spurlos verschwunden ist und sich nun in der Hand von Ninjas befindet, machen sie sich besorgt daran, ihn zu befreien. Eine gute Vorbereitung ist dafür natürlich Gold wert. Von einem weisen Lehrmeister lassen sich Kate, Kim und Kylie daher in die Kunst des Kampfes einführen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)