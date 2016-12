Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Die Törtchen-Kette

Die Biskit-Zwillinge wollen eine Party feiern - Youngmee soll eine Unmenge an Törtchen dazu vorbereiten. Beim Backen hilft ihr Blythe, und sie bemerkt gar nicht, dass ihr neuer Anhänger, den Dad ihr geschenkt hat, in den Teigmixer fällt. Als sie das Fehlen des Schmuckstücks bemerkt, bleibt ihr nichts anderes übrig, als mit Youngmee noch einmal so viele Törtchen zu backen und sie auf der Party auszutauschen. Die Pet Shop-Tiere sind undercover dabei und stiften ein heilloses Durcheinander an, das in einer großen Tortenschlacht endet.