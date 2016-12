Unforgettable Die Schakalin

Der Geschäftsmann Paul Dirkson wird tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Zunächst hat es ganz den Anschein, als wäre er Opfer eines Abhörskandals geworden. Schnell stellt Carrie aber fest, dass Dirkson nur zufällig in die Schusslinie seines Mörders geraten ist. Ziel des Anschlags war offenbar der Friedensaktivist Dr. Okoro Dimka, der das gegenüberliegende Zimmer bewohnt. Zugleich stellen die Ermittler fest, dass die Organisation 'Alpha 5' hinter dem Attentat stecken muss.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)