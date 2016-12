Paddington ("Paddington") Erste Kinoverfilmung des Kultbären!

Paddington, der niedlichste Bär der Welt, stiehlt allen die Show! Hinreißend, urkomisch und perfekt animiert stellt er ganz London auf den Kopf, während Hollywoodstar Nicole Kidman es kaltblütig nur auf seinen Pelz abgesehen hat. Elyas M'Barek verleiht dem putzigen Kerl seine Stimme!

ZUR STORY "Bitte kümmern sie sich um diesen Bären. Danke". Mit diesem Schild um den Hals landet ein kleiner Bär aus dem Dschungel Perus mitten in der Großstadt London. Er wurde von seiner Tante auf die weite Reise geschickt, um den Forscher ausfindig zu machen, der ihm einst die englische Sprache nebst seiner Leidenschaft für typisch britische Orangenmarmelade näher gebracht hatte. Nun steht das putzige kleine Kerlchen erst einmal verloren und verlassen am Bahnhof Paddington - vom Forscherfreund keine Spur. Wie es das Schicksal will, wird die Familie Brown, mit Hugh Bonneville ("Downton Abbey") als Vater und Sally Hawkins ("Happy-Go-Lucky") als Mutter, auf ihn aufmerksam und nimmt ihn mit nach Hause. Dabei sorgt "Paddington", wie er inzwischen gerufen wird, mit seiner tollpatschigen Art für jede Menge Chaos sehr zum Gaudium der beiden Brown-Kinder Judy und Jonathan. Doch Ungemach droht in Person der skrupellosen Tierpräparatorin Millicent (Nicole Kidman), die Paddington unbedingt für ihre Sammlung einfangen und ausstopfen will.

Kinder auf der ganzen Welt kennen den liebenswerten Bären, der mit blauem Dufflecoat, rotem Schlapphut und einem ausgebeulten Koffer die irrwitzigsten Abenteuer besteht. Erdacht wurde die Figur vom inzwischen 90-jährigen englischen Kinderbuch- und Krimiautor Michael Bond, der im Jahre 1958 seine ersten Geschichten rund um Paddington Bär veröffentlichte. Mitte der 1970er Jahre schaffte es der süße Teddy mit den guten Manieren sogar ins Fernsehen mit seiner eigenen TV-Serie (1976-87).

Mit "Paddington" brachten die Produzenten von "Harry Potter" den beliebten Bären im Jahre 2014 erstmals auf die Leinwand und legten Regie und Drehbuch in die kreativen Hände des Briten Paul King. Mit viel Herz und Humor ging King an die Kinoadaption heran und ließ mit seiner einfallsreichen Mischung aus Real- und Trickfilm keine Wünsche offen. Nebst liebevoll gestalteten Details und der perfekt computeranimierten Hauptfigur besticht die Verfilmung vor allem durch ihre hochkarätige Darstellerriege: darunter Hugh Bonneville und Sally Hawkins als gutherzige Ersatzeltern von Paddington sowie Oscarpreisträgerin Nicole Kidman, die seit ihrem Auftritt in "Der Goldene Kompass" offensichtlich Spaß an 'bösen' Rollen in Kinderfilmen gefunden hat. Ben Wishaw ("Das Parfum") ist die Stimme des Bären im englischen Original, in der deutschen Synchro wird er vom deutsch-österreichischen Superstar Elyas M'Barek gesprochen.

"Paddington 2" nächstes Jahr im Kino Nach dem großen Erfolg werken die Macher bereits an einem Sequel "Paddington 2", das mit der fast identen Besetzung und Regie von Teil eins plus Brit-Stars Hugh Grant und Brendan Gleeson im November 2017 in die Kinos kommen soll.