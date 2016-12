Blue Bloods - Crime Scene New York Einer von uns

Es gibt Tage, da würde man am liebsten erst gar nicht aufstehen. Genau so fühlt sich Danny heute. Gereizt und mit schlechter Laune tritt er seinen Dienst an. Schließlich kommt es, wie es kommen muss. Während eines Routineeinsatzes trifft Danny eine verheerende Entscheidung: Er schießt auf einen Verdächtigen, der offenbar bewaffnet ist. Der Mann wird schwer verletzt. Als sich der Angeschossene im Nachhinein als verdeckter Ermittler entpuppt, hat Danny die Abteilung für interne Angelegenheiten am Hals.