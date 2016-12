Anl. d. 70. Geb. v. Steven Spielberg am 18.12.2016: Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels ("Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull") Happy Birthday, Steven!!

Zum heutigen 70. Geburtstag von Kino-Visionär Steven Spielberg zeigt der ORF den vierten Teil der erfolgreichen Abenteuer-Reihe des Jubilars! Harrison Ford lässt erneut die Peitsche knallen, Neuzugänge Cate Blanchett als russische Agentin und Shia LaBeouf als jugendlicher Heißsporn sorgen für Spannung und Action ...

Für sein viertes Leinwandabenteuer als Indiana Jones präsentiert sich Harrison Ford, zuletzt in "Star Wars VII - Das Erwachen der Macht" in unseren Kinos, in Hochform und lässt sich kaum anmerken, dass der letzte Indy-Film "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" immerhin schon über 20 Jahre her ist. Spektakuläre Verfolgungsjagden durch den Dschungel des Amazonas, Angriffe blutgieriger roter Riesenameisen, Begegnungen mit rachelüsternen 'Kung Fu Azteken', halsbrecherische Fahrten über tosende Wasserfälle - Indy Jones, oder korrekterweise Dr. Henry Walton Jones Jr., schafft das alles mit links und zeigt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

ZUR STORY Im Amerika der 1950er Jahre gerät der in Yale dozierende Professor Indiana Jones ins Visier der Soviets, unter der Führung der knallharten Agentin Irina Splako (Cate Blanchett im Louise-Brooks-Look), die auf der Suche nach einem geheimnisvollen Schädel aus Kristall sind. Indy wird plötzlich für einen Doppelspion gehalten und ist auf der Flucht. Da überbringt ihm der Möchte-gern-Marlon-Brando Mutt Williams (Jungstar Shia LaBoeuf; 'Disturbia', 'Transformers') eine verschlüsselte Nachricht seines Mentors, dem Wissenschaftler Oxley (Britlegende John Hurt), über den möglichen Standort des sagenumwobenen Reiches des Kristallschädels. An diesem Ort, der Legende nach aus purem Gold, soll der Kristallschädel zurückgebracht werden.

Auf dem Weg nach Nazca (Peru) gesellt sich Indys Gefährtin aus seinem ersten Leinwandabenteuer "Jäger des verlorenenen Schatzes" (1981), Marion, (erneut gespielt von der blendend aussehenden Karen Allen; heute 62, re. i. Bild) zu ihm, die eine überraschende Neuigkeit für ihn parat hält. Nach atemberaubenden Hindernisläufen, unheimlichen Begegnungen der dritten Art und mit Irina und und Indys ehemaligen Partner und Soviet-Überläufer George 'Mac' McHale (Ray Winstone) im Nacken, erreicht das Quartett schließlich sein Ziel.

Regisseur Steven Spielberg hat weder Kosten ($185 Millionen Dollar) noch CGI-Effekte gescheut und hat den erstaunlich fitten Haudegen Harrison Ford als ultimativen Leinwandabenteurer in sein angestammtes Filmterrain zurückgeholt. Dabei dürfen selbstverständlich seine Markenzeichen Filzhut und Peitsche nebst Indys staubtrockenen Sprüchen nicht fehlen.



Spielberg und sein Partner, Drehbuchautor und ausführender Produzent George Lucas, freuten sich über ein weltweites Einspielergebnis von $786,6 Millionen Dollar, das "Indy 4" zum zweiterfolgreichsten Film des Jahres 2008 machte (nach "The Dark Knight").



"INDY 5" soll 2019 ins Kino kommen

Nach dem Ausstieg von Ko-Schöpfer George Lucas aus der Franchise muss nun Steven Spielberg ohne den kreativen Input seines Freundes das fünfte Indy-Leinwandabenteuer zum Leben erwecken - mit tatkräftiger Hilfe von Drehbuchautor David Koepp. Bis zur endgültigen Fertigstellung müssen sich die Fans alledings noch bis zum Jahre 2019 gedulden.

Erstmals führte Steven Spielbergs Lieblingskameramann Janusz Kaminski (Oscars für "Schindler's Liste" und "Saving Private Ryan") die Kamera bei einem Indy-Film und übernahm den typischen Retro-Comicstyle-Look von Kameramann Douglas Slocombe, der für die drei früheren Filme der Abenteuerreihe verantwortlich zeichnete. Der wuchtige Score stammt erneut von Hollywood-Komponist John Williams, der dafür eine Grammy-Nominierung erhielt.

Speedreading angesagt Hollywood-Star Shia LaBeouf (Bild), schaffte mit der Actioncomicverfilmung "Transformers" seinen Durchbruch und war an der Seite von Michael Douglas mit dem Sequel "Wall Street 2: Geld schläft nicht" in unseren Kinos zu sehen. Für die Rolle des Henry 'Mutt' Williams wurde er im Jahre 2008 mit dem 'Teen Choice Award' ausgezeichnet. Als Spielberg ihm den Part anbot, sagte LaBeouf auf der Stelle zu, ohne vorher das Drehbuch gelesen zu haben.



Anders als seine Mitstreiter John Hurt und Ray Winstone, die vor ihrer endgültigen Zusage einen Blick auf das Skript werfen wollten. Bei Hurt flog ein Kurier mit dem Drehbuch von L.A. nach London, gab dem Schauspieler das Buch für fünf Stunden und flog am nächsten Tag wieder zurück nach L.A.. Ray Winstone erzählte in einer britischen Talk-Show, dass ihm ein junger Mann das Skript in sein Haus brachte und Tee trank während er das Drehbuch durchlas. Noch am selben Tag flog der Überbringer wieder zurück in die Staaten. Nach Ende der Dreharbeiten wurden übrigens alle Drehbücher von den Darstellern zurückverlangt.

Harrison Ford in Topform! Der zu Drehbeginn 67-jährige Star hielt seinen Körper über die Jahre so gut in Schuss, dass seine Kleidermaße für sein Indy-Kostüm noch die gleichen waren wie 19 Jahre zuvor. Mit einem rigiden Trainingsplan von drei Stunden täglich im Fitnesscenter und einer proteinreichen Diät bestehend aus Fisch und Gemüse, brachte sich Harrison zusätzlich in Form und bestand darauf, seine Stunts selbst zu machen. Lesen Sie mehr zu Harrison Ford ...

Cate Blanchett als russische Killeramazone Die australische Oscargewinnerin ("Aviator") war entzückt, erstmals in ihrer Filmkarriere einen Bösewicht spielen zu dürfen. Sie nahm sich für ihre Rolle der toughen russischen Parapsychologie-Expertin und KGB-Agentin Irina Spalko die Figur der Rosa Klebb aus dem Bond-Abenteuer "Liebesgrüße aus Moskau" zum Vorbild, die mit einem strengen Bob und skrupellosen Umgangsformen dem 007-Agent Sean Connery schwer zu schaffen machte.

Lesen Sie mehr zu Cate Blanchett ...

Im Bild: Harrison Ford und Cate Blanchett während eines Pressetermins für 'Indiana Jones 4' beim Filmfestival in Cannes am 18. Mai 2008 (c)APA/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Das Filmplakat wurde vom Künstler Drew Struzan entworfen, der bereits für die Poster der vorangegangen zwei Indy-Filme verantwortlich war. Er gestaltete das Plakat ganz im Stile des Posters von "Jäger des verlorenen Schatzes" von Richard Amsel, der im Jahre 1985 verstorben ist.

Kurzinhalt Nevada, 1957. Die russische Agentin Irina Spalko lässt Indiana Jones und dessen alten Kumpel Mac entführen. Der Inhalt einer aus Roswell gestohlenen, stark magnetisierten Kiste soll bestimmt werden. Als es sich dabei nicht um den magischen Kristallschädel der Maya handelt, und sich Mac als Überläufer entpuppt, gerät Indy zwischen die Fronten. Da erhält er von dem jungen Herumtreiber Mutt einen Brief seines Mentors Oxley. Gejagt von FBI-Agenten und Spalkos Schergen, kommen Indy und Mutt in Nazca dem Geheimnis des Kristallschädels auf die Spur.

DARSTELLER Harrison Ford (Indiana Jones)

Cate Blanchett (Agentin Irina Spalko)

Karen Allen (Marion Ravenwood)

Shia LaBeouf (Henyry 'Mutt' Williams)

John Hurt (Professor Harold Oxley)

Ray Winstone (George 'Mac' McHale)

Jim Broadbent (Dean Charles Stanforth)

John Rhys-Davies (Sallah)

REGIE Steven Spielberg