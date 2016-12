Der Hobbit 3 - Die Schlacht der fünf Heere ("The Hobbit:The Battle of the Five Armies") Spektakuläres Finale der Tolkien-Trilogie

Martin Freeman ('Sherlock', 'Fargo') kommt als Hobbit zwischen die Fronten der von Zwergen, Elben, Menschen, Adlern und Orks geführten alles entscheidenden Schlacht um Mittelerde...

Großartiges Finale der "Hobbit"-Trilogie des neuseeländischen Regisseurs Peter Jackson nach dem im Jahre 1937 erschienen Fantasyroman "The Hobbit" von J.R.R. Tolkien.



Erfolgreiches Prequel zu "Herr der Ringe"

Neun Jahre nach dem letzten Teil "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" (2003) kehrte der oscardekorierte und erschlankte Peter Jackson mit seiner Crew und treuen Gefährten wie Ian McKellen, Cate Blanchett, Christopher Lee, Hugo Weaving und Andy Serkis zurück nach Mittelerde in Neuseeland, um die Vorgeschichte des Rings in "Der Hobbit" als Trilogie zu erzählen. Der riesige Aufwand hat sich gelohnt: Die drei Teile brachten es auf insgesamt sieben Oscarnominierungen (für Ausstattung, Make-Up, Toneffektschnitt und Visuelle Effekte) und nahmen am Box-Office weltweit knapp $3 Milliarden Dollar ein.

Für Saruman-Darsteller Christopher Lee war es der letzte Leinwandauftritt - er starb am 7. Juni 2015 im Alter von 93 Jahren. Wie bereits in den vorangegangenen zwei Teilen gibt Richard Armitage erneut den Zwergenkönig Thorin Eichenschild, der mit allen Mitteln das Drachengold für sich beansprucht und sich in die ultimative Schlacht gegen Orks, Elben und Menschen stürzt. "Lost"-Heroine Evangeline Lilly darf als Waldelfe Tauriel, eine Figur die übrigens nicht im Buch vorkommt, erneut ihre Kampfkunst unter Beweis stellen.

Peter Jackson schuf mit überwältigenden Schauwerten, atemberaubender Ausstattung und erneut bahnbrechender Tricktechnik ein Filmerlebnis der besonderen Art. Wie gewohnt beteiligte sich Peter Jacksons Ehefrau Fran Walsh am Drehbuch, mit tatkräftiger Unterstützung von Jackson selbst und Oscarnominee Guillermo del Toro ("Pan's Labyrinth").