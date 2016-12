Sherlock Holmes 2 - Spiel im Schatten ("Sherlock Holmes: A Game of Shadows") Furioses Sequel von Guy Ritchie

Ganz ohne Frauenpower kommt das schlagkräftige Duo jedoch nicht aus, und so stößt Wahrsagerin Simza ( Noomi Rapace - die Hackerin Lisbeth Salander aus der "Millenium"-Reihe) zu ihnen, die sich in waghalsigen Abenteuern mit dem ungleichen Schnüfflerpaar quer durch Europa schlägt - immer einen Schritt hinter Oberschurke Moriarty.

Robert Downey fühlt sich nach seinen "Iron Man"-Ausflügen wieder richtig wohl im Historienkostüm und haucht der Kultfigur Arthur Conan Doyles mit viel Witz und körperlichem Totaleinsatz neues Leben ein. Jude Law ist erneut im Einsatz als Holmes' treuer Weggefährte Dr. John Watson, der mehr als einmal seinem exzentrischen Freund am liebsten den Hals umdrehen würde. Der bekennende Sherlock-Fan Stephen Fry ("Der Hobbit – Smaugs Einöde"), der bereits mit 10 Jahren als jüngstes Mitglied der Londoner 'Sherlock Holmes Appreciation Society' beigetreten ist, feiert seinen Einstand als Holmes' schnöseliger Bruder Mycroft. Weltweit nahm das angeblich $125 Millionen teure Spektakel über $545 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und toppte damit seinen Vorgänger um runde $20 Millionen Dollar. "Sherlock Holmes 3" soll bereits in Planung sein mit Robert Downey jr. und Jude Law wieder an Bord.

Topverdiener in Hollywood: Robert Downey jr.

Robert Downey jr. (51) ist dank der "Avengers"- und "Iron Man"-Filmreihen einer der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Drei Mal in Folge führte der Star die Forbes-Liste der bestverdienenden Schauspieler Hollywoods an, zuletzt im Jahre 2015 (Zeitraum zwischen Juni 2014 - Juni 2015) mit einem Jahreseinkommen von rund $80 Millionen Dollar. Der neue Gagenkönig Hollywoods heißt jedoch Dwayne Johnson, der von Juni 2015 bis Juni 2016 über $64 Millionen Dollar verdient hat. Robert Downey Jr. brachte es in diesem Zeitraum auf 'nur' $33 Millionen Dollar und belegt damit den neunten Platz der Topverdiener. Die Zahlen basieren auf Auskünften vom Marktforschungsinstitut Nielsen, diversen Filmwebseiten, Agenten, Managern, sowie den Schauspielern selbst.



Im Bild: Robert Downey jr. bei der Premiere in London von 'Avengers: Age of Ultron' am 21. April 2015 (c)APA/AFP PHOTO/JUSTIN TALLIS/FILES