1, 2 oder 3 Lust auf Schokolade?!

Moderator Elton und Studiomaskottchen Piet Flosse haben diesmal ein ganz süßes Thema: Es geht um Schokolade. Elton war mit einer Topfpflanze mit drangehängten Schokoriegeln und der Frage unterwegs, was das Besondere an einem Kakaobaum ist. Bei diesem süßen Thema sehen sich Elton, Piet und die Kandidaten das Innere einer Kakaofrucht an und klären die Frage, warum Kakaobohnen erst einmal getrocknet werden müssen. Warum wird eigentlich Schokolade meist nicht dort produziert, wo der Kakao wächst? Was ist eigentlich Kakaobutter? Und: Warum dürfen Hunde keine Schokolade essen?

Studiogast Chocolatier Josef Zotter stellt in seinem Betrieb in Riegersburg, Steiermark, die verschiedensten handgeschöpften Schokoladenkreationen her. Alles ist möglich: Käse-Schokolade, Wodka-Schokolade, Messwein- und Weihrauch-Schoko und die erfrischende "Verjus - Grüne Trauben"-Kreation.