James Bond - Leben und sterben lassen ("Live and Let Die")

In New York, New Orleans und auf der Karibikinsel San Monique werden fast gleichzeitig drei Agenten des britischen Geheimdienstes getötet. Nur ein Mann scheint für die Lösung dieses brisanten Falles geeignet: James Bond. Schnell bekommt `007` die Macht seines Widersachers zu spüren. Der Unterweltboss Mr. Big will mit Hilfe von Drogen die westlichen Mächte überrumpeln.

(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)