Franklin & Bash Die schöne Jennifer

Jennifer, die bei einem Männer-Magazin gearbeitet hat, kommt zu Infeld & Daniels, um sich Unterstützung zu holen. Sie will ihren ehemaligen Arbeitgeber verklagen, da sie entlassen wurde. Sie glaubt, die versteckte Begründung hinter ihrer Kündigung sind ihre weiblichen Reize. Doch Bash und Franklin können gar nichts Aufregendes an der Frau finden. Da sie in ihrem Job angeblich sehr kompetent war, muss es andere Gründe geben.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)