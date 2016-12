Justified Schwarzbrenner

Raylan ist wieder in Miami. Er hat noch eine Rechnung mit der Mafia offen. Außerdem soll er in seiner Heimatstadt einen Kinderschänder finden, der der 14-jährign Loretta nachstellt. Der Vater des Mädchens hat den Kriminellen bei der Polizei gemeldet. Durch seine Recherchen trifft Raylan wieder auf den Bennett-Clan, der den Marihuana-Anbau kontrolliert.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)