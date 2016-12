Frank wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, er muss in seine alte Heimat New York reisen. Dort will er seinem ehemaligen Boss, DeLucci einen Besuch abzustatten und eine offene Rechnung mit ihm begleichen. Als Torgeir herausfindet, dass Frank ein Mitglied der Mafia ist, beschließt er Frank zu begleiten. Außerdem kommen Arne und Roar auch noch mit. Gemeinsam mit Franks alter Freundin schmieden sie einen Plan, wie sie DeLucci das Handwerk legen können.

Hauptdarsteller Steven Van Zandt (Frank Tagliano / Giovanni Henrikson)

Steinar Sagen (Roar Lien)

Marian Saastad Ottesen (Sigrid Haugli)

Trond Fausa Aurvåg (Torgeir Lien)

Regie Geir Henning Hopland