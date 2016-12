Die Simpsons Wenn der Homer mit dem Sohne

Um an ein Minibike zu kommen, das ihm Homer nicht kaufen möchte, ist Bart jedes Mittel recht. Kurzerhand plant er, wertvolle Nukleargeheimnisse an China zu verkaufen. Als Homer ihm das Minibike am nächsten Tag doch schenkt, bekommt Bart Gewissensbisse und versucht, die eben veräußerten Informationen wieder zurückzuholen. In letzter Sekunde kann Homer seinen Sohn vor chinesischen Agenten retten.