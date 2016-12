Wie in alten Zeiten ("Love Punch") Romantische Gaunerkomödie

Europäischer Ehrenpreis für Pierce Brosnan

Am 10. Dezember 2016 wird die European Film Academy Bond-Darsteller Pierce Brosnan im Rahmen des Europäischen Filmpreises in Wroclaw den Ehrenpreis Europäischer Beitrag zum Weltkino überreichen. Im Jahr davor ging der Preis an den zweifachen Oscarpreisträger und Bösewicht des letzten 007-Abenteuers "Spectre", Christoph Waltz.



Nach seinen vier Auftritten als Lieblingsagent ihrer Majestät tat sich der gebürtige Ire Pierce Brosnan (63) mit Charme und Eleganz in so unterschiedlichen Filmen wie der Beziehungskomödie mit Julianne Moore, "Laws of Attraction", Roman Polanskis Politthriller "Der Ghostwriter" oder die Nick-Hornby-Verfilmung "The Long Way Down" hervor. Sein jüngstes Projekt, das auch von ihm produziert wurde, ist der Hacker-Thriller "I.T.". Nächstes Jahr soll "The Foreigner" in die Kinos kommen, ein Actionthriller mit Jackie Chan unter der Regie seines "GoldenEye"-Regisseurs Martin Campbell.

Bildquelle: AFP PHOTO/Jim WATSON