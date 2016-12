Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Poker Face

Jason ist ein Poker-Profi, der eine hartnäckige Pechsträhne hat. Dani soll ihm helfen, diese zu überwinden. Es nimmt einige Zeit in Anspruch, bis Dani erkennt, was wirklich Jasons Problem ist. Nach wiederholten Eskapaden von T.K. soll die neue Pressesprecherin, Laura Radcliffe, das Image der Hawks wieder aufpolieren. Dabei zeigt Laura eindeutig Interesse an Matthew, was Dani mehr stört, als sie gedacht hätte.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)