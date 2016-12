Hot In Cleveland Vor den Kulissen

Joy wartet gespannt auf Wilburs erstes Wort. Immer wieder sagt sie ihm ohne Erfolg 'Nana' vor. Als Joy eine Statistenrolle in Victorias neuem Film ergattert, übergibt sie Wilbur vorübergehend in die Obhut von Elka und Mamie. Die beiden entpuppen sich als schlechter Einfluss auf Wilburs zukünftigen Sprachschatz. Während eines romantischen Wochenendes versucht derweil Melanie, Alec mit ihren Sexkünsten zu beeindrucken, schießt dabei aber etwas über das Ziel hinaus.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)