Gigglebug - Kicherkäfer Longboard

Hast du Kummer oder Sorgen? Lach' sie einfach weg mit Gigglebug! Fantastische, brandneue Gute-Laune-Zeichentrickserie rund um einen süßen, kleinen Kicherkäfer.



Im Grünbeerwald, einem belebten Fleckchen Erde inmitten der Natur, lebt Gigglebug. Der süße, kleine Kicherkäfer ist eine echte Frohnatur. Nichts kann seine gute Laune stoppen. Geht bei seinen zahlreichen Unternehmungen mal etwas daneben, fängt Gigglebug sogleich herzhaft zu lachen an. Jeder im Grünbeerwald liebt Gigglebugs überschwänglichen Humor. Er ist so herrlich ansteckend! Wie durch Zauberhand verschwinden dadurch im Nu aller Kummer und Sorgen!



Heute:



Longboard

City-Häschen prahlt mit ihrer neuesten Errungenschaft: einem Longboard mit ganz schnellen, rosafarbenen Rollen! Angeblich kann man damit in Windeseile die Hügel hinabbrausen. Den Beweis dafür bleibt City-Häschen vorerst aber schuldig. Insgeheim plagt sie nämlich die Angst, böse zu stürzen. Zu dumm, dass sich ihre Freunde von ihren Ausflüchten nicht beeindrucken lassen! Extra für City-Häschen bauen sie eine riesige Rollbahn.