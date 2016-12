K 3 Online-Angriff

Online wird das Gerücht gestreut, dass eines der Mädchen von K3 die Girlband verlassen will. Das stimmt zum Glück zwar nicht, aber ihr Leibwächter X soll herausfinden, was dahintersteckt. Schließlich wird in Kürze das E-Book von K3 veröffentlicht und schlechte Presse wäre Gift für diese Marketing-Maßnahme. Gemeinsam mit Kate, Kim und Kylie stößt X auf 'Ralph', eine künstliche Intelligenz, die jede Information über K3 aus dem Internet zu vernichten gedenkt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)