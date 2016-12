Hot In Cleveland Wer dünn sein will, muss essen

Die Taufe des kleinen Wilbur rückt unaufhaltsam näher. Von einer feierlichen Stimmung ist jedoch weit und breit nichts zu merken. Joy geht die ständige Besserwisserei ihrer Mutter auf den Geist, während Victoria alle mit ihrer Besessenheit von Co-Star Emmett Lawson nervt. Zu allem Überfluss nimmt sich Elka auch noch eigenhändig der "Restaurierung" eines Freskos in der Kirche an. Reverend Lare versucht zwar, die Wogen zu glätten. Doch das ist leichter gesagt, als getan.



