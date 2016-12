In Indien sollen die K3 Girls beim Festival der Farben singen, als Unfassbares passiert: Im ganzen Land verschwindet mit einem Schlag alles Rosa. Und mit der Farbe ist plötzlich auch der ganze Schwung und die Fröhlichkeit weg, die Kylie und Kim mit Rosa verbinden. An ein Konzert ist unter diesen Umständen wohl nicht mehr zu denken. Noch ahnen die Mädchen nicht, dass wieder mal der schurkische Professor Franck Einstine seine Finger im Spiel hat.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)