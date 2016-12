In der Hitze des Sommers. Ein einsames Haus am Land zwischen Wäldern und Kukuruzfeldern. Zehnjährige Zwillingsbuben warten auf ihre Mutter.



Als diese nach einer Schönheitsoperation einbandagiert nach Hause kommt, ist nichts mehr wie vorher. Die Kinder beginnen zu bezweifeln, dass diese Frau tatsächlich ihre Mutter ist und versuchen die Wahrheit herauszufinden. Um jeden Preis.



Ein existentieller Kampf um Identität und Urvertrauen entspinnt sich.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen

Hauptdarsteller Susanne Wuest (Mutter)

Lukas Schwarz (Zwilling)

Elias Schwarz (Zwilling)

Hans Escher (Priester)

Elfriede Schatz (Rotkreuz-Sammlerin)

Karl Purker (Rotkreuz-Sammler)

Georg Deliovsky (Bofrost Lieferant)

Christian Steindl (Mesner)

Christian Schatz (Bauer)

Drehbuch Veronika Franz

Severin Fiala

Regie Veronika Franz

Severin Fiala