Jennifer Garner ('30 über Nacht') und Joel Edgerton ('The Gift') haben die Hoffnung auf ein gemeinsames Kind schon längst aufgegeben, als ein Wunder passiert und ihr Traumsohn in Gestalt des zehnjährigen Tim plötzlich in ihr Leben tritt ...

Inhalt

Dem jungen, glücklichen Paar Cindy und Jim Green ist ein gemeinsames Kind verwehrt. Nach all den gescheiterten Versuchen, sind sie mit ihrer Hoffnung am Ende. So malen sie sich eines Abends aus, wie denn ihr Traumkind geworden wäre. Ihre auf Zetteln notierten Ideen vergraben sie daraufhin in einer Schatulle im Garten. Statt mit dem Kinderwunsch abgeschlossen zu haben, erleben sie tags darauf ein echtes Wunder: Timothy steht vor ihnen. Bis auf die Blätter an seinen Beinen, entspricht der zehnjährige Sprössling den Vorstellungen seiner Eltern. Ein wundersames Leben nimmt seinen Lauf.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Jennifer Garner (Cindy Green)

Joel Edgerton (Jim Green)

CJ Adams (Timothy Green)

Odeya Rush (Jonie Jerome)

Shoreh Aghdashloo (Evette Onat)

Rosemarie DeWitt (Brenda West)

REGIE

Peter Hedges

DREHBUCH

Peter Hedges

KAMERA

John Toll

MUSIK

Geoff Zanelli