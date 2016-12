Gigglebug - Kicherkäfer Kleiner Grauer

Heute ist die Nacht sehr klar. Das ideale Wetter, um gemeinsam die Sterne am Himmel zu beobachten. City-Häschen ist kaum vom Teleskop wegzukriegen, bis Poppy plötzlich eine großartige Entdeckung macht: Vor ihr am Boden liegt ein Stein, der ganz offensichtlich lebt! Obwohl sich City-Häschen über die Igeldame lustig macht und ihr nicht glauben will, kümmert sich Poppy hingebungsvoll um ihren neuen Spielgefährten.