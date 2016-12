Malcolm mittendrin Das Firmenpicknick (2)

Das Familienpicknick ist in vollem Gange und die Kinder beteiligen sich an einer Schnitzeljagd. Malcolm bildet ein Team mit seinem Schwarm Laurie. Dabei will er unbedingt herausfinden, warum sie nicht ihn, sondern einen anderen Jungen liebt. Reeses Partner bei dem Spiel ist George. Die beiden Raufbolde mischen die restlichen Mitspieler gewaltig auf. Hal schlägt sich noch immer mit seinem neuen Chef herum, der ihn nach wie vor für den Firmeneigentümer hält.