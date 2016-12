Bezaubernde Jeannie Der unerwünschte Hausgast

Jeannie zaubert einen Elefant in Tonys Wohnzimmer. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt erscheint Dr. Bellows auf Tonys Türschwelle. Er will Tony endlich das Handwerk legen und zieht kurzerhand bei ihm ein. In der Nacht wird Dr. Bellows von merkwürdigen Geräuschen geweckt.