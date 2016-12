Raylan ist wieder in Miami. Er hat noch eine Rechnung mit der Mafia offen. Außerdem soll er in seiner Heimatstadt einen Kinderschänder finden, der der 14-jährign Loretta nachstellt. Der Vater des Mädchens hat den Kriminellen bei der Polizei gemeldet. Durch seine Recherchen trifft Raylan wieder auf den Bennett-Clan, der den Marihuana-Anbau kontrolliert.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)

Hauptdarsteller Timothy Olyphant (Deputy U.S. Marshal Raylan Givens)

Nick Searcy (Chief Deputy U.S. Marshal Art Mullen)

Erica Tazel (Deputy U.S. Marshal Rachel Brooks)

Joelle Carter (Ava Crowder)

Walton Goggins (Boyd Crowder)

Jacob Pitts (Deputy U.S. Marshal Tim Gutterson)

Regie Adam Arkin