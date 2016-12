Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Das Versteck-Spiel

Zoe steht auf Digby, einen Rüden, der nur selten im Tiergeschäft zu Gast ist. Wegen einer großen roten Wanze auf der Schnauze traut sie sich aber nicht, mit ihm zu reden. Deswegen schickt sie Penny Ling als Vermittlerin vor, die sich gleich sehr gut mit Digby befreundet. Russell möchte unbedingt mit in die Schule. Also versteckt er sich in Blythes Rucksack und stiftet Chaos im ganzen Gebäude.