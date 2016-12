Dawson's Creek Die ganze Wahrheit

Der Vater von Andy und Jack kommt überraschend zu Besuch. Im Laufe des Abends entwickelt sich eine dramatische Aussprache zwischen den Dreien. In deren Verlauf gibt Jack zu, homosexuell zu sein. Pacey schickt sich inzwischen an, an Mr. Petersons Stuhl zu sägen, da dieser ihn unbedingt durchfallen lassen will.