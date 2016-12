Biene Maja Bei ganz feinen Leuten

Es ist Sommer, Die Bewohner der Blumenwiese stöhnen unter einer furchtbaren Hitze. Ohne den anderen etwas zu sagen, nimmt Alexander Maja zu seinem Onkel mit, der in einer kühlen, hochherrschaftlichen Villa lebt. Aber Willi hat alles gehört und ist sauer. In der Villa ist es zwar kühl, doch es geht auch recht laut dort zu, weil noch andere Insekten da wohnen. Willi und Flip haben inzwischen beschlossen, mit allen Insekten der Wiese einfach den beiden zu folgen. Sie werden auch recht freundlich von den Bewohnern der Villa aufgenommen und gleich zu einem Fest eingeladen. Aber die Insekten der Villa können sich sehr viel feiner benehmen, als die Insekten von der Wiese. Niemand fühlt sich so recht wohl bei den feinen Leuten. Also beschließen sie wieder zurück zu ihrer Wiese zu gehen. Auch Maja und Alexander kommen mit.