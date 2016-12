How I Met Your Mother Roboter gegen Wrestler

Barney besorgt für seine Freunde Karten für die Veranstaltung 'Roboter gegen Wrestler'. Obwohl Robin sogleich absagt, sieht der Rest der Clique dem Ereignis freudig entgegen. Doch bevor sie sich in die Kampfarena aufmachen, möchte Ted unbedingt einer Einladung in eine architektonische In-Location nachkommen. Dort ist Ted sogleich in seinem Element, die anderen allerdings sind von den intellektuellen Gästen mehr als nur gelangweilt.