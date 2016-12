Revenge Auferstehung

Jack ist sich über sein Verhältnis zu Amanda immer noch im Unklaren. Um endlich Gewissheit zu haben, will er einen Vaterschaftstest vornehmen lassen. Conrad gerät mit Daniel in Konflikt, als er sich das Erbe seiner Tochter einverleibt. Indes versucht Emily, ihr Verhältnis zu Charlotte zu vertiefen. Sie holt sie von der Entzugsklinik ab und bringt sie zu einem Treffen mit ihrer nach wie vor quicklebendigen Mutter Victoria. Derweil bleibt Nolan verborgen, dass er bei der Auswahl des neuen Finanzvorstands getäuscht wird.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)