Hot In Cleveland Reife Früchtchen

In einem schwachen Moment lässt Melanie sich dazu hinreißen, ihrem Schwarm Alec, der gerade mit seiner Freundin auf Urlaub ist, eine Liebes-SMS zu schicken. Im Nachhinein geniert sie sich für diese Aktion und würde sie gern rückgängig machen. Als sich herausstellt, dass Alec sein Handy daheim vergessen hat, beschließen Melanie, Joy und Victoria, in Alecs Wohnung einzubrechen und die SMS zu löschen. Mit einem Trick erreichen derweil Elka und Mamie, dass ihre Singlebörse ein absoluter Hit wird.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)