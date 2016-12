Grey's Anatomy Einsamkeit

Nachdem Adeles Alzheimer immer weiter fortschreitet, ist Richard gezwungen sich weitere Schritte zu überlegen. Eine Betreuung zu Hause scheint nicht mehr möglich zu sein. Durch eine Explosion in einem Café haben die Ärzte in der Notaufnahme viel zu tun. Lexie hilft Alex bei der Versorgung des Frühchens. Und da die Endprüfung der Assistenzärzte immer näher rückt, hilft Callie Meredith beim Lernen. Durch Owens Verhalten ahnt Cristina, dass da etwas nicht stimmt.

